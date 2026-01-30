«Автотор» запустил первую очередь кластера автокомпонентов и электромобилей

Калининградский «Автотор» запустил на территории холдинга производство семи предприятий: оборудования и оснастки, автомобильных сидений, выхлопных систем, компактных электромобилей, электронных систем управления, тяговых электродвигателей и пластиковых деталей, сообщили в компании.

Проект автомобильного кластера реализуется в рамках специального инвестиционного контракта (СПИК), заключенного с Министерством промышленности и торговли и правительством Калининградской области.

Совокупный объем инвестиций «Автотора» в рамках СПИК в период с 2019 по 2025 год составил порядка 30 млрд руб., при этом общий объем инвестиционных обязательств по программе достигает 70 млрд руб. На оснащение предприятий кластера Фонд развития промышленности предоставил льготное финансирование в размере 8,2 млрд руб.

По словам главы Минпромторга Антона Алиханова, «Автотор» ведет переговоры о поставках автокомпонентов собственного производства АвтоВАЗу и «АГР Холдингу».

Наталия Мирошниченко, Калининград