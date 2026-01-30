В Челябинске будут судить восемь человек за организацию казино

Первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Челябинской области завершил расследование дела в отношении восьми местных жителей в возрасте от 28 до 62 лет. Их обвиняют в незаконной организации и проведении азартных игр (ч. 3 ст. 171.2 УК РФ), сообщает пресс-служба госоргана.

По версии следствия, что 37-летняя челябинка решила организовать незаконный игорный бизнес. Она арендовала два нежилых помещения на проспекте Победы и Комсомольском проспекте, приобрела необходимое оборудование и подготовила 24 места для игроков. После челябинка нашла сообщников и распределила между ними роли: начальник охраны и четыре охранника, четыре оператора игорных заведений, а также технический специалист, считает СКР.

Игорные клубы, по данным следствия, действовали в 2022-2024 годах в том числе через интернет. Руководительница группы тщательно соблюдала меры конспирации. Она общалась через защищенные мессенджеры, скрывала полные данные участников, вела электронную отчетность. Помещения заведений не имели указателей, крупные суммы денег хранились в секретных местах. Кроме того, на входе действовал пропускной режим с видеонаблюдением, контакты постоянных игроков фиксировались, в клуб допускались только знакомые посетители, а ксли кого-то подозревали в связях с полицией, его ставки не принимались, сообщает региональное управление СКР

Противоправную деятельность соучастников выявили сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по региону. В ходе следствия в отношении трех фигурантов уголовные дела выделены в отдельные производства. Материалы дела в отношении восьми сообщников направили в Калининский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

Виталина Ярховска