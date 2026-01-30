В Удмуртии ликвидируют юрлицо приюта для животных «Надежда»

Глазовский райсуд Удмуртии принял решение ликвидировать приют для животных «Надежда» (НКО) и благотворительный фонд «Я живу» из-за непредставления годовых отчетов о деятельности организации. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

По данным управления Минюста по Удмуртии, НКО не отчитались за 2023-2024 годы. «Управление направляло в адрес приюта информационные письма с требованием устранить нарушения, однако корреспонденция возвращалась почтой как невостребованная»,— говорится в сообщении.

Судебная инстанция отметила, что ликвидация организаций — крайняя мера, применяемая при системном игнорирования требований прозрачности и отчетности. Было установлено, что НКО не устранили нарушения и, сверх этого, не предоставили никаких пояснений. Суд удовлетворил требования истца к ликвидации организаций.

Отметим, что ликвидация НКО не ведет к исчезновению приюта. Он находится в частном доме в деревне Глазовского района. В приюте числится 10 собак, за ними продолжат ухаживать.