Пожилая петербурженка погибла под колесами электрички

Электричка насмерть сбила 86-летнюю жительницу Санкт-Петербурга на 9-м километре 4-го пикета железнодорожного перегона Ланская — Шувалово. Об этом сообщили 30 января в управлении на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

По данным ведомства, пенсионерка переходила железнодорожные пути в неположенном месте. Машинист приближающегося поезда неоднократно подавал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось.

Санкт-Петербург-Финляндский линейный отдел МВД на транспорте начал проверку по факту инцидента.

Артемий Чулков