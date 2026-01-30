В Татарстане директор фирмы подозревается в уклонении от уплаты налогов на 25 млн

Директор ООО «Первое ремонтное управление» подозревается в уклонении от уплаты налога на прибыль и НДС на 25 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Татарстану.

По версии следствия, с 2021 по 2023 годы он внес в декларации заведомо ложные сведения о взаимоотношениях с семью контрагентами и уклонился от уплаты налогов.

Как сообщает МВД по республике, уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией — плательщиком страховых взносов). Директору фирмы может грозить лишение свободы до двух лет.

Компания занимается производством кровельных, бетонных и железобетонных работ и торговлей химическими продуктами.

