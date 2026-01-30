ФосАгро успешно применяет отечественные технологии автоматизации производств

Компания совместно с ГК «Цифра» реализовала проект по разработке и внедрению отраслевой автоматизированной системы управления производством (АСУП), который по итогам ежегодного конкурса цифрового ресурса «Global CIO» был признан лучшим в номинации «Лучшее отраслевое решение. Химия и нефтехимия».

ФосАгро и «Цифра» сделали ставку на отечественные разработки. Это требование времени. Хотя ведущий российский производитель минеральных удобрений следует этому принципу уже давно: на предприятиях компании во время строительства новых производственных объектов и модернизации действующих используется отечественное оборудование. А с 2022 года началась работа по внедрению российской автоматизированной системы управления технологическим процессом (АСУТП).

Именно тогда с привлечением гранта фонда «Сколково» ФосАгро и Цифра приступили к разработке отраслевой автоматизированной системы управления производством (АСУП), поэтапно внедряя её элементы на Череповецком комплексе АО «Апатит», расширяя функционал и внося необходимые корректировки.

Авторы проекта полностью отказались от зарубежной PI System и перешли на АСУП на базе платформы ZIIoT от «Цифры». Система объединила десятки разрозненных автоматизированных систем управления технологическим процессом, обеспечила сбор и анализ более 100 тысяч производственных показателей в реальном времени, сформировала единую цифровую объектную модель и стала основой для управленческой и технологической аналитики.

- Мы также начали использовать ZIIoT в качестве платформы для встраивания производственных ИИ-решений, в том числе мы уже интегрировали в АСУП передовую LLM-модель Сбера ГигаЧат MAX, которая развернута в нашем ИТ-контуре, и это позволило существенно сократить время на выполнение операторами ежедневных технологических операций и повысить эффективность работы. В конечном итоге использование искусственного интеллекта в производственной системе позволяет увеличить выпуск готовой продукции, поэтому это одно и приоритетных направлений развития этой системы в ФосАгро, - рассказал генеральный директор АО «Апатит» (Группа «ФосАгро») Денис Новиков.

В начале 2025 года АСУП была принята в промышленную эксплуатацию в Череповце и получила положительные отзывы от производственного персонала. Началось её тиражирование. На конференции ЦИПР-2025 ФосАгро подписала с разработчиком соглашение по масштабированию АСУП на Волховский и Балаковский производственные комплексы. Планируется, что эта работа будет завершена, а система принята в промышленную эксплуатацию уже в августе текущего года.

- Мы действительно гордимся этим проектом. Нам удалось безболезненно заменить критически важную зарубежную систему, сохранить привычные для производства процессы и при этом заложить прочный задел для цифрового развития на годы вперед. Важно, что платформа уже сегодня стала основой для следующих шагов — на ней запускаются ИИ-проекты, которые работают с производственными данными и внутренними регламентами, помогают технологам и операторам принимать решения быстрее и точнее. Для нас это показатель правильного направления: мы создаём не «закрытое» решение под одну задачу, а живую промышленную платформу, которую можно развивать, дополнять новыми технологиями и масштабировать под реальные потребности бизнеса. Именно такие системы промышленности сейчас и нужны, — отметил генеральный директор ГК «Цифра» Михаил Аронсон в ходе церемонии награждения победителей конкурса.

Отраслевой эффект - ключевая ценность проекта, уверены его авторы. АСУП разработана и внедрена в рамках программы импортозамещения Правительства Российской Федерации с учётом требований компаний - активных участников индустриального центра компетенций (ИЦК) «Химия и фармацевтика». Поэтому и другие химические производства в ближайшее время смогут применять эту лучшую разработку. А лучшая она, потому что наша!

