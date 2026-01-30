РЖД сообщила об отмене пригородных рейсов из Волжского в Волгоград в субботу

АО «Волгоградтранспригород» планирует запустить в тестовом режиме дополнительные пригородные поезда. Предполагалось, что запуск пройдет в субботу, о чем сегодня сообщила администрация Волжского. При этом РЖД предупредила об отмене пригородного рейса из Волжского в Волгоград 31 января по техническим причинам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пригородные рейсы 31 января из Волжского в Волгоград переносятся по техническим причинам

Фото: АО «Волгоградтранспригород» Пригородные рейсы 31 января из Волжского в Волгоград переносятся по техническим причинам

«Запланированные на 31 января дополнительные пригородные поезда между ст. Волжский и Шпалопропитка переносятся на более поздний срок по техническим причинам», — отмечается в сообщении.

Как сообщала администрация Волжского, планировалось оценить пассажиропоток в выходной день для принятия решения о введении регулярного сообщения, в том числе по субботам и воскресеньям. В тестовый день должны были курсировать два поезда по маршруту Волжский — Шпалопропитка с остановками на ключевых станциях Волгограда, включая «Волгоград-1» и «Мамаев Курган».

Отправление поезда № 6425/6426 от станции «Волжский» планировалось в 10:47, а прибытие на конечную станцию «Шпалопропитка» в 12:31. Обратный рейс № 6440/6441 от «Шпалопропитки» был запланирован на 18:05 с прибытием в Волжский в 19:46.

Нина Шевченко