Уголовное дело возбуждено по факту гибели трех человек на пожаре в Сосновском

Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК РФ) возбуждено по факту гибели трех человек на пожаре в поселке Сосновское. Об этом сообщили в СУ СК по Нижегородской области.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Пожар произошел в частном доме на улице 1 Мая. Пожарные обнаружили на месте происшествия тела трех человек, их личности устанавливают.

Следствие назначило судебно-медицинскую и пожарно-техническую экспертизы.

Владимир Зубарев