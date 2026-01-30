Уголовное дело возбуждено по факту гибели трех человек на пожаре в Сосновском
Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК РФ) возбуждено по факту гибели трех человек на пожаре в поселке Сосновское. Об этом сообщили в СУ СК по Нижегородской области.
Пожар произошел в частном доме на улице 1 Мая. Пожарные обнаружили на месте происшествия тела трех человек, их личности устанавливают.
Следствие назначило судебно-медицинскую и пожарно-техническую экспертизы.