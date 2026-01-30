Сотрудница Мичуринского аграрного университета получила срок за хищение 10 млн

Мичуринский городской суд Тамбовской области признал экс-председателя профсоюзной организации студентов местного аграрного университета виновной в мошенническом хищении свыше 10 млн руб. (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Средства предназначались для выплаты стипендий и материальной помощи. Об этом сообщили в суде. Как сообщили «Ъ-Черноземье» в региональной прокуратуре, осужденной является Юлия Фролова. Она получила наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии общего режима и штраф в размере 500 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Установлено, что с апреля 2017-го по декабрь 2021 года два должностных лица студенческого профсоюза Мичуринского аграрного университета оформляли от имени учащихся заявления на предоставление материальной помощи. После этого студенты передавали полученные деньги руководству профсоюза.

Юлия Фролова отказалась признавать вину. Приговор пока не вступил в законную силу.

В январе 2024 года ее сообщника Михаила Бубнова приговорили к четырем годам лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком. В связи с заключением досудебного соглашения и признанием вины дело было рассмотрено в особом порядке. Тогда сообщалось, что общий ущерб от действий сотрудников профсоюза составляет 36 млн руб.

Кабира Гасанова