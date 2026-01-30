Образовательные программы для резидентов нижегородской ОЭЗ запустят в 2026 году

В нижегородских вузах и учреждениях среднего профессионального образования в 2026 году запустят специальные программы по подготовке кадров для резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) «Кулибин». Как сообщили в областном правительстве, решение о запуске таких образовательных программ утвердили в ходе встречи руководства областной Корпорации развития с резидентами «Кулибина».

В 2026 году планируется запустить минимум три образовательные и практические программы, соответствующие кадровым потребностям компаний-резидентов. Для участников программ будут организованы стажировки на предприятиях. Конкретные направления и организации-партнеры пока находятся в проработке.

В 2025 году готовить кадры и привлекать соискателей для резидентов ОЭЗ помогали более 10 вузов и организаций СПО. С августа прошлого года число незакрытых вакансий на предприятиях ОЭЗ сократилось более чем на 50%.

Андрей Репин