В Волгоградской области на трассе Р-228 сняли ограничения

Ограничения движения для грузового и пассажирского транспорта на федеральной трассе Р-228 (Сызрань – Саратов – Волгоград) сняты сегодня в 13:00. Они действовали с 22:00 29 января на участке с 512-го по 672-й километр на территории Городищенского, Дубовского и Камышинского районов Волгоградской области.

Фото: Нина Шевченко

Как ранее сообщило ГУ МЧС по региону, ограничение было введено в превентивных целях из-за неблагоприятных погодных условий — густого тумана с видимостью менее 50 метров. В результате на трассе образовалась многокилометровая колонна из большегрузов, не имевших возможности продолжить движение.

Ограничения были актуальны на протяжении более 15 часов. Движение было восстановлено после улучшения метеообстановки.

Нина Шевченко