На Челябинском металлургическом комбинате произошла вспышка газа

Произошел пожар на Челябинском металлургическом комбинате. По данным ГУ МЧС России по Челябинской области, 29 января загорелся газ и газовый трубопровод.

Информация о загоревшемся в трубе газе поступила около 13 часов 29 января. На место происшествия направили 64 специалистов и 20 единиц техники, в том числе 48 сотрудников и 14 спецмашин от управления МЧС. По данным ряда СМИ, на предприятии до сих пор горит газ.

«29 января произошла технологическая вспышка газа в одном из цехов ЧМК. В устранении задействованы пожарные расчеты. Пострадавших нет, оборудование цеха не пострадало»,— прокомментировали в пресс-службе ПАО «ЧМК".

На вопрос о том, ликвидировано ли возгорание, на предприятии не ответили. Причина пожара устанавливается.

Виталина Ярховска

