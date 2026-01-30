В Томске будут судить организатора убийства участника ОПГ

Томское управление СКР завершило расследование дела об организаторе убийства участника криминальной группировки, совершенного более четверти века назад. Процесс над исполнителем убийства проходит в горсуде Северска, рассказали в прокуратуре региона.

По данным следствия, 10 июня 1999 года в подъезде многоквартирного дома в Томске был застрелен 27-летний участник одной из местных ОПГ. Правоохранители возбудили дело об убийстве (ст. 105 УК РФ), раскрыть преступление удалось только в 2025 году. Предполагаемого организатора и исполнителя задержали.

Как указывается в деле, в 1999 году организатор, не желая делиться доходами от незаконного бизнеса с криминальными авторитетами, решил организовать убийство одного из них. Для его совершения он нанял знакомого и передал ему пистолет Браунинг с глушителем. В ночь на 10 июня 1999 года киллер подкараулил жертву в подъезде ее дома и выстрелил в голову. Однако обещанного вознаграждения исполнитель не получил, рассказали «Ъ-Сибирь» источники.

Илья Николаев