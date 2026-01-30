XLIV Международный оперный фестиваль имени Федора Шаляпина откроется 30 января на сцене Татарского академического театра оперы и балета имени Мусы Джалиля в Казани. Фестиваль продлится до 2 марта.

В Казани откроется 44 оперный фестиваль имени Федора Шаляпина

Фото: пресс-служба Татарского театра оперы и балета имени Джалиля

Фото: пресс-служба Татарского театра оперы и балета имени Джалиля

Откроет фестиваль премьера оперы Вольфганга Амадея Моцарта «Свадьба Фигаро», показы которой пройдут 30 и 31 января. Постановку осуществил режиссер Юрий Александров, сценографию создал Вячеслав Окунев. Музыкальным руководителем и дирижером спектакля выступит немецкий дирижер Юстус Франтц, известный интерпретациями произведений Моцарта.

Премьера приурочена к двойному юбилею: в 2026 году исполняется 270 лет со дня рождения Моцарта и 240 лет со дня первой постановки «Свадьбы Фигаро».

В программу фестиваля также вошли оперы «Пиковая дама», «Борис Годунов», «Жизнь за царя», «Набукко», «Аида», «Тоска», «Паяцы» и «Кармен». В спектаклях примут участие солисты и дирижеры ведущих российских и зарубежных театров.

Завершится фестиваль 2 марта исполнением оперы Джузеппе Верди «Отелло» в концертно-сценической версии. Режиссером концертного исполнения станет Екатерина Аронова.

Международный оперный фестиваль имени Федора Шаляпина проводится в Казани с 1982 года и носит имя великого оперного певца, родившегося в городе в 1873 году.

Анна Кайдалова