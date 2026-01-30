Минтранс: автобусы в Астрахани отстают от графика из-за морозов

Депутат Астраханской облдумы Евгений Дунаев потребовал у министра транспорта региона Алексея Чепякова объяснить причины сбоев в работе «Волгабасов». Такой вопрос прозвучал на заседании думского комитета. Поводом стали многочисленные жалобы жителей на долгое ожидание автобусов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Автобусы не могут заправиться из-за морозов

Фото: ГТЛК Автобусы не могут заправиться из-за морозов

Фото: ГТЛК

По словам министра, основная проблема — замерзание метановых заправок. В морозы из пяти таких станций работали только три, и то не полностью. Газ и оборудование перемерзали. На заправке на Аэропортовском шоссе из шести колонок работали две, каждая — с одним пистолетом.

Возникли сложности и с дизельными автобусами. На заправках оказалось «не зимнее» дизтопливо. Оно замерзло в баках примерно 150 автобусов. Технику пришлось отогревать. Господин Чепяков намекнул, что два недавно сгоревших автобуса — это последствие таких попыток отогрева.

По этой причине на маршруты выходило лишь 68% автобусов. Обычный показатель — 98%. Сейчас ситуацию улучшили, и выход составляет 93%.

Нина Шевченко