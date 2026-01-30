Минтранс: автобусы в Астрахани отстают от графика из-за морозов
Депутат Астраханской облдумы Евгений Дунаев потребовал у министра транспорта региона Алексея Чепякова объяснить причины сбоев в работе «Волгабасов». Такой вопрос прозвучал на заседании думского комитета. Поводом стали многочисленные жалобы жителей на долгое ожидание автобусов.
Автобусы не могут заправиться из-за морозов
Фото: ГТЛК
По словам министра, основная проблема — замерзание метановых заправок. В морозы из пяти таких станций работали только три, и то не полностью. Газ и оборудование перемерзали. На заправке на Аэропортовском шоссе из шести колонок работали две, каждая — с одним пистолетом.
Возникли сложности и с дизельными автобусами. На заправках оказалось «не зимнее» дизтопливо. Оно замерзло в баках примерно 150 автобусов. Технику пришлось отогревать. Господин Чепяков намекнул, что два недавно сгоревших автобуса — это последствие таких попыток отогрева.
По этой причине на маршруты выходило лишь 68% автобусов. Обычный показатель — 98%. Сейчас ситуацию улучшили, и выход составляет 93%.