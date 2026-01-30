В Башкирии спрос на дреды вырос на 87%

В декабре 2025 года, по сравнению с ноябрем, в Башкирии заметно усилился спрос на услуги в категории красоты, сообщает пресс-служба «Авито Услуги».

Заметнее всего — в 2,6 раза — вырос интерес к создания образа — для съемок, мероприятий и особых случаев.

В 2,1 раза увеличился спрос на чистку лица. Плетение дредов стало популярнее на 87%.

Заметный рост показало моделирование бороды — +74%. Интерес к классическому наращиванию ресниц вырос на 47%, SPA-уход для рук — на 41%.

Баня стала популярнее на 36%, а стрижка коротких волос — на 34%.

Майя Иванова