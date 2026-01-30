Дональд Трамп разглядел опасные связи

Встреча британского премьера Кира Стармера с председателем КНР Си Цзиньпином, как и ожидалось, вызвала откровенное неудовольствие главы Белого дома Дональда Трампа. Комментируя первый за восемь лет визит главы британского правительства в КНР, президент США заявил, что возобновление контактов Лондона с Пекином «очень опасно». Впрочем, в отличие от канадского премьера Марка Карни, чей недавний визит в КНР был встречен угрозами новых американских тарифов, Стармер отделался лишь критикой на словах, да и то не самой резкой.

В преддверии визита Кира Стармера в Китай Лондон активно заверял общественность (очевидно, прежде всего американскую), что Британия вовсе не намерена выбирать между США и Китаем. На Даунинг-стрит, в частности, не раз напоминали, что Дональд Трамп, называющий лидера Китая Си Цзиньпина другом, в апреле и сам собирается в КНР.

«Наши отношения с США — одни из самых тесных, как в сфере обороны, безопасности, разведки, так и в торговле и многих других областях. В прошлом году у нас был очень успешный государственный визит президента Трампа, который привел к инвестициям в экономику обеих стран на сотни миллиардов фунтов стерлингов, поэтому это очень важные отношения.

Но не имеет смысла прятать голову в песок, когда речь идет о Китае»,— рассуждал Стармер 27 января, уже будучи в самолете, в ответ на вопрос журналистов, не вызовет ли его поездка недовольство Трампа.

Но избежать негативной реакции главы Белого дома все-таки не удалось. Вечером 29 января, когда Дональд Трамп выходил с премьеры фильма «Мелания», его спросили, что он думает о стремлении Великобритании к более тесным связям с Пекином.

«Для них это очень опасно»,— отрезал Трамп. И тут же перешел к Канаде, чей премьер с некоторых пор стал для американского лидера главным объектом критики. «Я думаю, для Канады еще опаснее вести бизнес с Китаем. Канада переживает не лучшие времена. Дела у них идут очень плохо, и нельзя рассматривать Китай как решение проблемы»,— заявил президент США.

Примерно в одно время с тем, как Трамп делал эти заявления, Кир Стармер находился на встрече Британско-китайского бизнес-форума в Пекине (в Китае было уже утро 30 января), где заявил, что его «очень теплые» встречи с Си Цзиньпином обеспечили «именно тот уровень взаимодействия», на который и была надежда. «Мы тепло общались и добились реального прогресса, потому что Великобритания может многое предложить»,— сказал британский премьер.

Накануне в китайской столице прошли первые за восемь лет (период, который Кир Стармер метафорично окрестил «ледниковым») переговоры лидеров Китая и Великобритании.

По итогам почти трехчасовой беседы Кира Стармера и Си Цзиньпина было, в частности, решено отменить визовый режим для британских туристов и деловых путешественников. Пекин также согласился вдвое — до 5% — снизить тариф на импорт шотландского виски, что, по ряду оценок, принесет отрасли в течение пяти лет выгоду в размере £250 млн.

Стороны также подписали ряд соглашений о более тесном экономическом сотрудничестве, включая расширение торговли и услуг, что облегчило работу британских компаний в Китае. В их числе — договор об инвестициях британского фармацевтического гиганта AstraZeneca в размере £10,8 млрд в его китайское подразделение.

Кроме того, лидеры обеих стран успели поговорить о футболе и Шекспире, а также обсудить войну на Украине. Правда, на Даунинг-стрит отказались сообщить, пытался ли Стармер, всегда и во всем поддерживающий президента Украины Владимира Зеленского, оказать давление на Китай с целью сдерживания России.

В целом Кир Стармер, судя по всему, остался доволен итогами своего визита. «Премьер-министр ясно дал понять, что перезагрузка отношений с Китаем выгодна британскому народу и британскому бизнесу»,— отметили 30 января в его офисе. И добавили, что саммит не был «разовым»: впереди у лидеров Великобритании и Китая еще будут встречи.

Последняя ремарка тут же вызвала бурю негодования уже у ряда британских парламентариев, посчитавших, что под будущими встречами подразумевается ответный визит председателя Си в Лондон (последний раз он посещал страну в 2015 году). Целый ряд депутатов, находящихся под санкциями Китая, назвали идею с приглашением Си Цзиньпина в Соединенное Королевство, пока Пекин не снимет рестрикций, неприемлемой.

Между тем вопрос о том, грозят ли Британии некие контрмеры от Штатов за укрепление «опасных» связей с Китаем, остался открытым. Задаваться им британцам приходится на фоне примера Канады. Вскоре после завершения визита в КНР канадского премьера Марка Карни в середине января министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон введет 100-процентные пошлины на канадские товары в случае заключения соглашения о свободной торговле между Канадой и Китаем (хотя Оттава таких планов не анонсировала). Все это сопровождалось рядом уничижительных ремарок со стороны Дональда Трампа в адрес премьера Карни, который в последнее время смело и открыто отвечал лидеру США.

Пока, впрочем, отчасти британцев спасает то, что Кир Стармер, в отличие от Марка Карни, ведет себя с Трампом намного осторожнее и деликатнее. И в Штатах эту разницу в подходах видят. Еще до последнего заявления главы Белого дома министр торговли США Говард Лютник выразил сомнения, что Трамп будет угрожать Великобритании пошлинами, как он это делал с Канадой. «Я думаю, Канада действовала немного иначе. Они сказали, что есть две мировые державы и они собираются выбрать, с какой из них хотят торговать, и тому подобное»,— пояснил министр, давая понять, что премьер Британии ничего подобного пока не говорил.

Наталия Портякова