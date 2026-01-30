Визовые центры Канады в России прекратили прием заявлений и документов на выдачу виз. Объявление размещено на сайте канадского правительства.

Фото: Dennis Jarvis / Flickr

«С 28 января 2026 года визовые центры в России больше не принимают паспорта и другие документы»,— указано в сообщении. Для оформления документов предлагается обратиться в любой визовый центр Канады за пределами России.

Причины и сроки приостановки приема заявлений не уточняются. Визовые центры Канады расположены в шести городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Владивостоке, Новосибирске и Ростове-на-Дону.