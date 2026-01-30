Т-банк сообщил о сбое

Клиенты Т-банка сообщили о сбое в работе сайта и мобильного приложения, а также о проблемах с денежными переводами. По данным портала detector404.ru, жалобы начали поступать около 12:15 мск. Больше всего сообщений пришло из Санкт-Петербурга, Москвы и Подмосковья, Самарской и Ленинградской областей. За час на работу Т-банка пожаловались около 1,5 тыс. раз.

В банке подтвердили ТАСС факт кратковременного сбоя «у небольшого числа клиентов». «Сейчас все работает в штатном режиме», — сказали в кредитной организации.