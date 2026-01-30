В Оренбуржье суд поддержал требование уволить главу сельсовета в связи с утратой доверия

Суд поддержал требование Бугурусланского межрайонного прокурора уволить главу Новинского сельсовета в связи с утратой доверия. Об этом сообщает прокуратура Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В надзорном ведомстве уточняют, что во время проверки прокуратура установила: глава сельсовета в прошлом году заключал договоры на расчистку дорог и покос травы на территории муниципального образования с подрядной организацией. Одним из учредителей компании является супруга главы сельсовета. Меры для урегулирования возникшего конфликта интересов чиновник не принял.

Руфия Кутляева