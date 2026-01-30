ОБСЕ решила проверить ситуацию с правами человека в Грузии

24 государства — члены Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) — по инициативе Великобритании, Канады и Германии решили направить в Грузию специальную миссию по экспертной оценке ситуации с правами человека в кавказской стране согласно пункту 12 Московского документа 1991 года. Сообщает грузинский ресурс GHN.ge

В заявлении, опубликованном на сайте британского правительства от имени МИД страны и постоянного представителя Швеции при ОБСЕ Анны Олссон Вранг, говорится, что миссия экспертов направляется в Грузию «для оценки постоянно ухудшающейся ситуации с защитой прав человека».

В документе также сказано, что ситуация с правами человека, в том числе аресты оппозиционных лидеров, давление на СМИ и попытка запрета оппозиционных партий, «вызывает растущую озабоченность», тогда как Грузия, как государство-участник ОБСЕ, «обязалась соблюдать права человека и основные свободы».

Ранее в декабре прошлого года 38 государств ОБСЕ провели консультации в рамках «Венского механизма» по задействованию «различных инструментов мониторинга ситуации в Грузии». Одним из таких «инструментов» является «Московский механизм» экспертной оценки, который члены ОБСЕ в прошлом применяли в отношении ряда других государств. Россия задействовала «Механизм» в 1999 году для оценки ситуации в Югославии после бомбардировок НАТО.

Особый интерес «экспертной группы ОБСЕ» с точки зрения нарушения прав человека в Грузии вызывает период с весны 2024 года, когда в стране начались массовые акции вначале против так называемого закона об иностранных агентах, а затем против решения властей приостановить переговоры с ЕС до 2028 года.

Спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили заявил на брифинге 30 января, что власти не будут чинить препятствий мониторинговой группе ОБСЕ в ходе работы в Грузии.

Георгий Двали, Тбилиси