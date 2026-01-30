Бизнесмен из Казани купил памятник культурного наследия под Калининградом за 22,7 млн

Бывшая немецкая психиатрическая больница «Алленберг» в Калининградской области, которая является памятником культурного наследия, продана для восстановления бизнесмену из Казани Айдару Мифтахову. Сумма сделки составила 22,7 млн руб., сообщает пресс-служба АО «Корпорация развития Калининградской области».

Бывшая немецкая психиатрическая больница «Алленберг» в Калининградской области

Фото: Пресс-служба АО «Корпорация развития Калининградской области»

Фото: Пресс-служба АО «Корпорация развития Калининградской области»

Комплекс состоит из 27 объектов недвижимости общей площадью 26 тыс. кв.м.

Новый владелец объекта — один из основателей казанской девелоперской компании «Авторский дом №8».

Айдар Мифтахов отметил, что восстановление объектов культурного наследия требует взвешенного и поэтапного подхода. По его словам, инвесторы уже проводят первичную оценку зданий, формируют команду проекта и изучают градостроительные ограничения, взаимодействуя с региональными властями и экспертами.

Комплекс «Алленберг» был основан в 1852 году в Восточной Пруссии. В разные годы здесь располагались психиатрическая больница, гарнизон СС, а после войны — военные подразделения Советской армии. В 2013 году здания были переданы муниципалитету, а теперь получили нового инвестора из Казани.

Анна Кайдалова