Эдуарда Нарыжного утвердили заместителем мэра Саратова по строительству

Городская дума Саратова утвердила Эдуарда Нарыжного на посту заместителя главы города по строительству. Депутаты проголосовали единогласно. Ранее господин Нарыжный занимал эту должность с приставкой «и.о.».

Эдуард Нарыжный стал вице-мэром Саратова

Фото: Саратовская городская дума Эдуард Нарыжный стал вице-мэром Саратова

В зону ответственности нового вице-мэра перейдут вопросы жилищного строительства, а также полный цикл возведения пристроек к школам — от проектирования до ввода в эксплуатацию. До сих пор координацией этих объектов занимались директора учебных заведений.

Эдуард Нарыжный окончил СГТУ в 2009 году по специальности «Инженер и специалист технологии машиностроения». Общий трудовой стаж превышает 30 лет, из них 14 лет на муниципальной службе.

Нина Шевченко