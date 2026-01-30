Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Эдуарда Нарыжного утвердили заместителем мэра Саратова по строительству

Городская дума Саратова утвердила Эдуарда Нарыжного на посту заместителя главы города по строительству. Депутаты проголосовали единогласно. Ранее господин Нарыжный занимал эту должность с приставкой «и.о.».

Эдуард Нарыжный стал вице-мэром Саратова

Эдуард Нарыжный стал вице-мэром Саратова

Фото: Саратовская городская дума

Эдуард Нарыжный стал вице-мэром Саратова

Фото: Саратовская городская дума

В зону ответственности нового вице-мэра перейдут вопросы жилищного строительства, а также полный цикл возведения пристроек к школам — от проектирования до ввода в эксплуатацию. До сих пор координацией этих объектов занимались директора учебных заведений.

Эдуард Нарыжный окончил СГТУ в 2009 году по специальности «Инженер и специалист технологии машиностроения». Общий трудовой стаж превышает 30 лет, из них 14 лет на муниципальной службе.

Нина Шевченко