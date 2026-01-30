Эдуарда Нарыжного утвердили заместителем мэра Саратова по строительству
Городская дума Саратова утвердила Эдуарда Нарыжного на посту заместителя главы города по строительству. Депутаты проголосовали единогласно. Ранее господин Нарыжный занимал эту должность с приставкой «и.о.».
Фото: Саратовская городская дума
В зону ответственности нового вице-мэра перейдут вопросы жилищного строительства, а также полный цикл возведения пристроек к школам — от проектирования до ввода в эксплуатацию. До сих пор координацией этих объектов занимались директора учебных заведений.
Эдуард Нарыжный окончил СГТУ в 2009 году по специальности «Инженер и специалист технологии машиностроения». Общий трудовой стаж превышает 30 лет, из них 14 лет на муниципальной службе.