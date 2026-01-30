Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Форвард «Ак Барса» Никита Дыняк может заработать 130 млн по продленному контракту

Нападающий казанского «Ак Барса», выступающего в Фонбет — Континентальной хоккейной лиге, Никита Дыняк продлил контракт с клубом до 2029 года. Об этом сообщает ТАСС.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По информации «Спорт-экспресса», по новому контракту хоккеист заработает 130 млн руб.

В клубе отмечают, что господин Дыняк играет ключевую роль в командных взаимодействиях, стабильно выполняет свои функции на льду. Продление соглашения сразу на три года стало обоюдным решением сторон.

Никите Дыняку 28 лет, он выступает за «Ак Барс» с 2019 года. В 2023 году вместе с командой он дошел до финала Кубка Гагарина. В этом сезоне форвард провел 43 матча, набрал 14 очков (5 шайб и 9 передач) при показателе полезности +7.

После 51 матча «Ак Барс» занимает третье место в Восточной конференции КХЛ, имея в активе 70 очков.

Анна Кайдалова