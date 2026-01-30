Пермская художественная галерея перевезла в новое здание более половины своего фонда

Пермская художественная галерея завершила перевозку в новое здание на «Заводе Шпагина» коллекции декоративно-прикладного искусства, которая составляет более 53% общего фонда. «Это крупнейшая часть нашего собрания, более половины всего фонда галереи. Впереди не менее ответственная работа по размещению предметов в специальных хранилищах. Они оборудованы современными системами хранения и климат-контроля, которые обеспечат сохранность экспонатов на долгие годы»,— сообщает пресс-служба ПХГ.

Напомним, переезд галереи в новое здание начался в конце декабря 2026 года. Новое здание расположено на территории завода Шпагина. Новый комплекс галереи включает в себя три восстановленные исторические постройки бывшего завода Шпагина, объединенные в единый ансамбль. Внутри предусмотрены большие выставочные площади, световой атриум с панорамным видом на Каму и набережную. Официальное торжественное открытие новой галереи пройдет в 2026 году.