В Японии из-за снегопада погибли как минимум 28 человек

Рекордные снегопады в северо-восточных регионах Японии привели к гибели по меньшей мере 28 человек. Еще около 300 пострадали, пишет ТАСС со ссылкой на данные местных властей.

Наибольшее число жертв зарегистрировано в префектурах Ниигата — 12 человек, Акита — восемь и на острове Хоккайдо — пять. Среди погибших есть люди, которые упали с крыш во время уборки снега, а также те, кому стало плохо при расчистке дорог и тротуаров.

В официальную статистику включены случаи резкого ухудшения здоровья, в том числе обострение хронических заболеваний, которые местные власти связывают с последствиями сильных снегопадов.

Синоптики прогнозируют новые осадки в ближайшие сутки. В префектуре Ниигата к утру 31 января может выпасть до 70 см снега, в северо-восточных районах острова Хонсю — до 50 см.

Из-за непогоды ожидаются сбои в работе общественного транспорта. Японские авиакомпании призвали пассажиров внимательно следить за информацией о статусе своих рейсов. Japan Airlines отменила уже пять вылетов.