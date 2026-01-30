Стало известно, по какой статье возбуждено дело о травле несовершеннолетней в Ульяновске

В четверг вечером пресс-центр МВД России распространил официальное заявление о ситуации с буллингом 14-летней девочки в общеобразовательной школе Ульяновска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Ведомство заявило, что опубликованная в интернете информация об отсутствии реакции органов внутренних дел города Ульяновска на обращения родителей 14-летней девочки по факту противоправных действий со стороны ее сверстников в образовательной организации «не соответствует действительности». «Сообщаем, что каких-либо сведений от родителей и представителей образовательной организации о вышеуказанных фактах в полицию ранее не поступало. О противоправном поведении сверстников девочки стало известно только после произошедшего ЧП. В настоящее время полицейские совместно со следственными органами проводят комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств случившегося»,— отмечается в заявлении пресс-центра МВД.

Как сообщал «Ъ-Волга», в среду вечером ИЦ СКР сообщил, что глава СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального следственного управления СКР Сергею Михайлову доложить об обстоятельствах и ходе расследования уголовного дела о противоправных действиях, совершенных в отношении несовершеннолетней в Ульяновске. ИЦ СКР сообщил, что информация о противоправных действиях в отношении девочки «была размещена в соцмедиа», где отмечалось, что, «по словам родителей девочки, обращения в органы внутренних дел не принесли результатов».

В среду в соцсетях сообщалось о случившейся трагедии — в Засвияжском районе Ульяновска 14-летняя девочка выпала из окна 10 этажа многоквартирного дома. Упав на снег, она осталась жива, но получила многочисленные переломы и повреждения внутренних органов. Девочку срочно госпитализировали, сейчас она находится в реанимации Ульяновской областной детской клинической больницы. Врачи оценивают состояние девочки как очень тяжелое. В региональном минздраве отметили, что врачи больницы находятся на постоянной связи с федеральными центрами, оказывают всю необходимую помощь, состояние девочки находится на контроле минздрава и личном контроле министра». Рассматривается вариант транспортировки девочки в один из федеральных центров, но пока, отмечают в министерстве, это невозможно, пока не будет стабилизировано состояние девочки.

В региональном СУ СКР никакую информацию о возбужденном уголовном деле не сообщают, ситуацию не комментируют.

Источник, близкий к правоохранительным органам, сообщил «Ъ-Волга», что в среду было возбуждено уголовное дело по факту доведения до покушения на самоубийство путем угроз и систематического унижения человеческого достоинства в отношении несовершеннолетнего лица с использованием интернета (ч. 2 ст. 110 УК РФ, до 15 лет лишения свободы). По словам собеседника, когда следователи ознакомились с записями в мобильном телефоне девочки, сразу поняли, что она стала жертвой травли со стороны сверстников из ее школы, «в созданной в Telegram-канале группе ее оскорбляли, выкладывали ее фотографии с оскорбительными подписями». «Если бы учителя раньше обратили внимание на опасную ситуацию и сообщили нам о происходящем, возможно, трагедии удалось бы избежать»,— добавил собеседник. Он полагает, что в ходе расследования уголовного дела будет обращено и на бездействие преподавательского состава школы.

Дать правовую оценку действиям (бездействию) должностных лиц образовательного учреждения поручил следственному управлению и глава СКР Александр Бастрыкин.

Сергей Титов, Ульяновск