Блюда из Казахстана и Армении вошли в список самой невкусной еды в мире

Рейтинг самых вкусных и невкусных кухонь мира за 2025 год опубликовал World Population Review. Согласно исследованию, блюда из Казахстана и Армении оказались среди худших и заняли 92-е и 93-е места из 99 стран. В списке хуже, чем у них, еду готовят только в Никарагуа, Лаосе и Боливии.

Возглавила список Греция, получившая звание самой вкусной кухни мира. За ней следуют Италия, Мексика, Турция, Испания, Португалия, Индонезия, Франция, Япония и Китай. В публикации указано, что греческая кухня примечательна своей простотой, правильным приготовлением и использованием свежих ингредиентов.

Из стран бывшего СССР наивысшую позицию заняла Грузия — 30-е место. Россия расположилась на 34-м, Литва — на 39-м, Украина — на 43-м, Азербайджан — на 56-м, Белоруссия — на 75-м, Латвия — на 78-м.