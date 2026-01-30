Объем выданных автокредитов в Башкирии за год сократился почти на 32%

В прошлом году в Башкирии выдали автокредитов на сумму 50,9 млрд руб., это на 31,9% меньше, чем в 2024 году (74,8 млрд руб.), следует из данных кредитных организаций, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Самый большой объем выданных автокредитов в регионах России в 2025 году зафиксировали в Москве (144,9 млрд руб.), Московской области (125,1 млрд руб.), Санкт-Петербурге (85,5 млрд руб.), Краснодарском крае (77,4 млрд. руб.) и Татарстане (75,2 млрд руб.).

По сравнению с 2024 годом в прошлом году наиболее заметно сократились объемы выданных автокредитов в Ростовской (-36,7%), Челябинской (-35,2%) и Московской (-35,2%) областях, а также Санкт-Петербурге (-33,6%), Ленинградской области (-32,9%) и Москве (-32,9%).

В целом в стране за 2025-й год выдали автокредиты на сумму 1,53 трлн руб.. что на 30,3% (или в 1,4 раза) меньше, чем за аналогичный период прошлого года (в 2024 году — 2,20 трлн руб.).

Майя Иванова