«Сибстекло» инвестировало 100 млн рублей в оборудование для обработки отходов

ООО «Сибирское стекло» инвестировало 100 млн руб. в модернизацию комплекса по обработке стекольных отходов. Средства направлены на покупку оптических сепараторов для разделения стеклобоя по цветам, что в последующем позволит увеличить использование вторсырья и снизить энергопотребление. Производительность технологического комплекса — 132 тыс. т вторсырья в год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«Для бесцветной стеклотары нужен только бесцветный стеклобой, тогда как для выпуска коричневой и зеленой бутылки допустим стекольный микс», — приводит слова генерального директора «Сибстекла» Антона Мора пресс-служба предприятия.

Предприятие сегодня выпускает коричневую бутылку, состоящую до 65% из стеклобоя, бесцветную – до 45%. В рамках промышленных экспериментов на заводе испытана технология по созданию продукции с содержанием стеклобоя до 80%.

ООО «Сибирское стекло» (актив «РАТМ Холдинга») — один из крупнейших производителей стеклотары в России, завод находится в Новосибирске. Его производительность составляет около 900 млн единиц стеклотары в год. По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2024 году выручка компании достигла 7,6 млрд руб., чистая прибыль — 10,5 млн руб.

Лолита Белова