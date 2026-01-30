Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Краевое УФСБ изъяло у организатора наркотрафика партию кокаина

УФСБ России по Пермскому краю раскрыта преступная схема оборота наркотических средств, организованная уроженцем Азербайджана. Об этом сообщает пресс-служба силового ведомства. 

Фото: УФСБ по Пермскому краю

Подозреваемый задержан сотрудниками УФСБ, из незаконного оборота изъят кокаин массой свыше 500 г. Следователем УФСБ возбуждено уголовное дело. В отношении фигуранта проводится комплекс оперативно-разыскных и следственных действий.