обновлено 12:03
Краевое УФСБ изъяло у организатора наркотрафика партию кокаина
УФСБ России по Пермскому краю раскрыта преступная схема оборота наркотических средств, организованная уроженцем Азербайджана. Об этом сообщает пресс-служба силового ведомства.
Фото: УФСБ по Пермскому краю
Подозреваемый задержан сотрудниками УФСБ, из незаконного оборота изъят кокаин массой свыше 500 г. Следователем УФСБ возбуждено уголовное дело. В отношении фигуранта проводится комплекс оперативно-разыскных и следственных действий.