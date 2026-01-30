Володин напомнил о вступающих в феврале 2026 года законах

С 1 февраля в России проиндексируют более 40 различных выплат, пособий и компенсаций на 5,6%, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале.

Господин Володин отметил, что размер материнского капитала составит 728,9 тыс. руб. на первого ребенка и еще 234,3 тыс. руб. — на второго. Если семья не получала сертификат на первого ребенка, при рождении второго ей полагается 963,2 тыс. руб. Также повысятся пособия при рождении или усыновлении ребенка, пособие по уходу за ним до 1,5 лет для неработающих родителей, а ежемесячные выплаты женщинам с званием «Мать-героиня».

Кроме того, увеличатся доплаты к пенсиям, выплаты ветеранам и гражданам с инвалидностью, а также пособие по безработице. Средства на эти цели заложены в федеральном бюджете на 2026–2028 годы. Спикер Госдумы подчеркнул важность поддержки семей и создания благоприятных условий для роста числа детей в стране.

С 1 февраля вступит в силу закон, расширяющий полномочия МИДа по установлению порядка аккредитации представителей дипломатического и консульского корпуса, должностных лиц международных организаций и их представительств в России, а также закрепляющий правовой статус Российского Красного Креста.

В области электроэнергетики расширяются полномочия правительства, включая введение специальных режимов. Уточняются понятия и вводятся новые, например, «программа по повышению надежности функционирования электросетевого комплекса», которую будут утверждать высшие исполнительные органы субъектов РФ.

Права потребителей при возврате товаров ненадлежащего качества дополнительно защищены — теперь можно требовать возмещения разницы между уплаченной суммой и ценой аналогичного технически сложного товара на момент разрешения спора.

Наконец, саморегулируемая организация кредитных кооперативов сможет самостоятельно размещать средства компенсационного фонда во вклады и на банковские счета в системно значимых кредитных организациях при соблюдении условий диверсификации, возвратности, прибыльности и ликвидности.