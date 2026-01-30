Собянин назвал «Новорижской» строящуюся станцию Рублево-Архангельской линии метро

Мэр Сергей Собянин подписал постановление о присвоении названия «Новорижская» одной из строящихся станций метро на Рублево-Архангельской линии, сообщается на официальном сайте правительства Москвы. Станция расположена в районе Кунцево между 23-м км Новорижского шоссе и 4-м км Ильинского шоссе.

Рублево-Архангельская линия протянется на 27,6 км и включит 12 станций — от Московского международного делового центра «Москва-Сити» до Рублево-Архангельского за МКАД с последующим выходом в Красногорск. С линии предусмотрены пересадки на Московское центральное кольцо (МЦК), Солнцевскую, Филевскую, Арбатско-Покровскую и Большую кольцевую линии метро. Прогнозируемый пассажиропоток составит около 170 тыс. человек в сутки с ростом до 250 тыс. в перспективе.

Первые две станции будущей ветки, «Деловой центр» и «Шелепиха», открылись в 2018 году в составе Большой кольцевой линии (БКЛ) и сейчас временно закрыты для интеграции с Рублево-Архангельской линией. Параллельно строятся станции трех пусковых комплексов, включая «Звенигородскую», «Народное Ополчение», «Бульвар Генерала Карбышева», «Серебряный бор», «Строгино», «Липовую рощу», «Рублево-Архангельское» и «Новорижскую».

Открытие первого участка линии от «Делового центра» до «Бульвара Генерала Карбышева» запланировано на текущий год. Завершение строительства участка «Бульвар Генерала Карбышева» — «Новорижская» намечено на 2027-й. В перспективе предусмотрено продление линии в Красногорск с двумя станциями под рабочими названиями «Красногорск» и «Изумрудные холмы».