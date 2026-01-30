Умер провалившийся под лед в Ярославской области лось

Провалившийся под лед в Некоузском округе Ярославской области лось умер в заповедном хуторе «Белый лось» после транспортировки. Об этом сообщили в областном министерстве природопользования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елена Кузнецова, Вконтакте Фото: Елена Кузнецова, Вконтакте

«Лось по имени Октябрь, которого местные жители пытались спасти и отправить в реабилитационный центр, не перенес транспортировку. Несмотря на усилия специалистов и неравнодушных людей, животное не выжило — длительная перевозка только усугубила ситуацию»,— сообщили в минприроды.

Лось провалился под лед в пруду в поселке Октябрь. Его спасли местные жители, после этого он несколько дней лежал неподалеку от жилых домов, за ним ухаживали жители поселка. Прибывшие на место специалисты зафиксировали его состояние как стабильное. В минприроды сообщали, что в области реабилитационных центров для лосей нет.

Местные жители и общественники решили организовать перевозку животного в подмосковный заповедный хутор для лечения. Минприроды оперативно оформило все необходимые документы, и в ночь с 29 на 30 января лося официально передали в заповедный хутор.

В министерстве природопользования, сообщая о гибели лося, напомнили, что нельзя самостоятельно спасать диких животных.

«В естественных условиях у них гораздо больше шансов выжить. Дикие животные могут быть переносчиками опасных болезней: бешенства, туляремии, лептоспироза и других. После контакта с диким животным необходимо срочно обратиться в травмпункт для профилактических прививок»,— говорится в сообщении министерства и добавили, что при обнаружении животного, нуждающегося в помощи, нужно звонить по номеру 112.