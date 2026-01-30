В 2025 году турпоток в Нижегородскую область превысил 5 млн человек

Туристический поток в Нижегородскую область в 2025 году превысил 5 млн человек. Об этом губернатор Глеб Никитин сообщил во время встречи с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Он также напомнил, что в ближайшие годы несколько населенных пунктов Нижегородской области, включая Нижний Новгород, войдет в известный туристический маршрут «Золотое кольцо России».

«На самом деле мы всегда считались независимым туристическим маршрутом. Но "Золотое кольцо" — это тоже важно и полезно для того, чтобы через этот механизм узнавали люди (о Нижегородском области)»,— отметил глава региона.

Как писал «Ъ-Приволжье», с 2027 года 10 городов и сел Нижегородской области войдут в обновленный туристический маршрут «Золотое кольцо России». К этому моменту число населенных пунктов, включенных в состав одного из самых известных российских маршрутов, вырастет более чем в пять раз.

Андрей Репин