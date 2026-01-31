С космосом навсегда

40 лет назад, 28 января 1986 года, шаттл «Челледжер» развалился в воздухе на глазах у сотен тысяч американцев, унеся жизни семи человек. “Ъ” напоминает обстоятельства гибели этого и других экипажей космических кораблей.

«Аполлон-1», 27 января 1967 года NASA готовилось к первому пилотируемому полету «Аполлона» несколько лет. Первый полет этой миссии (AS-101) состоялся еще в мае 1964 года. Но тогда не было ни людей на борту, ни самого борта. Ракеты поднимали в воздух макет корабля — это было дешевле, безопаснее и позволяло собрать все необходимые данные. После нескольких успешных беспилотных полетов макетов пришло время испытаний корабля. Так в феврале 1966 года состоялся запуск миссии AS-201. Все прошло успешно, а корабль в итоге приводнился в Тихом океане через 37 минут после взлета. Но уже тогда NASA выявило череду проблем с двигателями и проводкой в командном пункте. Их поспешили исправить, и следующие два полета (AS-202 и AS-203) показали, что «Аполлон» готов к безопасной отправке людей в космос. Экипаж «Аполлона-1»: подполковник ВВС США Вирджил Гриссом, подполковник ВВС США Эдвард Уайт и капитан-лейтенант ВМС США Роджер Чаффи

Фото: Bettmann / Contributor / Getty Images

Фото: Bettmann / Contributor / Getty Images Экипаж «Аполлона-1»: подполковник ВВС США Вирджил Гриссом, подполковник ВВС США Эдвард Уайт и капитан-лейтенант ВМС США Роджер Чаффи

Фото: Bettmann / Contributor / Getty Images Подполковник ВВС США Вирджил Гриссом, подполковник ВВС США Эдвард Уайт и капитан-лейтенант ВМС США Роджер Чаффи в марте 1966 года были объявлены участниками миссии AS-204. В течение всего 1966 года инженеры NASA продолжали устранять то одни, то другие недочеты в работе корабля, в частности в системе контроля окружающей среды. Казалось, что к январю 1967-го все проблемы удалось решить. 27 января 1967 года астронавты поднялись на борт на время проведения последних тестов перед запуском. Они тут же почувствовали странный запах. Кислород в их скафандры подавался как раз системой контроля окружающей среды. Но инженеры NASA никаких проблем не обнаружили, а через пару часов задраили люки на корабле и подняли атмосферное давление внутри кабины. В 02:30:55 по мск в проводке той самой системы контроля окружающей среды произошло короткое замыкание. Начался пожар. Последнее, что было слышно из горящего корабля,— крик 31-летнего Чаффи: «Мы горим! Вытащите нас отсюда!» К 02:31:30 кислород внутри модуля полностью выгорел. Экипаж сгорел за 14 секунд.

Сгоревший командный модуль «Аполлона-1»

Фото: Heritage Images / Getty Images

Фото: Heritage Images / Getty Images Сгоревший командный модуль «Аполлона-1»

Фото: Heritage Images / Getty Images

«Союз-1», 24 апреля 1967 года Соперничество СССР и США в освоении космоса и высадке человека на Луну было в самом разгаре. За океаном разрабатывался «Аполлон», советским ответом на него должен был стать «Союз». Руководство СССР понимало, что проигрывает гонку. Американцы, даже несмотря на трагедию с первым запуском «Аполлона», уже успешно запустили «Джемини» — программу пилотируемых полетов с двумя астронавтами на борту с их выходом в открытый космос и стыковкой аппаратов. В то время как Советский Союз уже два года как не осуществил ни одного запуска. Перед инженерами и учеными была поставлена амбициозная задача — запустить не один, а сразу два новых космических аппарата «Союз», чтобы те уже в космосе совершили стыковку с переходом части экипажа «Союза-2» на «Союз-1». Сгоревшие обломки «Союза-1», потерпевшего крушение 24 апреля 1967 года во время возвращения на Землю

Фото: Soviet space program / Wikimedia

Фото: Soviet space program / Wikimedia Сгоревшие обломки «Союза-1», потерпевшего крушение 24 апреля 1967 года во время возвращения на Землю

Фото: Soviet space program / Wikimedia Перед отправкой кого-либо на новом корабле в космос были проведены три запуска экспериментальных кораблей типа «Союз». Ни один из них не прошел без проблем и накладок. Тем не менее на 23 апреля 1967 года был назначен запуск «Союза» с Владимиром Комаровым на борту. Корабль вышел на орбиту, но далее все пошло не по плану. Сначала не раскрылась одна из двух солнечных панелей, которые обеспечивали корабль энергией. Инженер-полковник Комаров попытался исправить ситуацию, заставив аппарат вращаться вокруг своей оси, но раскрыть панель так и не удалось. Нужно было досрочно прекращать полет. «Союз-1» под управлением Комарова успешно преодолел плотные слои атмосферы и полностью погасил первую космическую скорость. На высоте 7 км аппарат должен был выпустить парашюты. Но вытяжной парашют из-за неисправности системы не смог вытянуть основной. Стропы запасного обмотались вокруг неотстреленного вытяжного парашюта. Аппарат на скорости около 140 км/ч рухнул на землю под Орском. Комаров стал первым в истории космонавтом, погибшим во время полета. Спускаемый аппарат в результате крушения почти полностью сгорел. Точные причины катастрофы так и не были названы. Запуск «Союза-2» был отменен.

Советский летчик-космонавт Владимир Комаров во время подготовки к полету на космическом корабле «Союз-1» Фото: Александр Моклецов / РИА Новости Похороны Владимира Комарова. На фото — сын космонавта Евгений, вдова Валентина Комарова, дочь Ирина и отец Михаил Яковлевич Фото: Фред Гринберг / РИА Новости

«Союз-11», 30 июня 1971 года СССР проиграл США гонку за право стать первой державой на Луне и сосредоточился на новом направлении — создании орбитальных станций. Первой из них стал «Салют-1», отправленный на орбиту 19 апреля 1971 года. Тут Советский Союз опередил всех. Впрочем, проблемы на «Салюте» начались сразу же. Сначала на станции отказали шесть вентиляторов, что делало длительное пребывание космонавтов практически невозможным. Запуск первого космического корабля, «Союза-10», к станции пришлось отложить на сутки из-за проливного дождя. А когда его экипаж добрался до станции, то корабль не смог нормально стыковаться с ней. Проблему экстренно устранили, но экипаж был срочно отозван на Землю. До полета следующего «Союза» было около двух месяцев. Отправиться на орбитальную станцию в июне 1971 года должны были Алексей Леонов, Валерий Кубасов и Петр Колодин. Но у Кубасова во время предстартового обследования обнаружили затемнение в правом легком. Решив, что это туберкулез, врачи запретили ему лететь. В итоге было решено отправить на станцию запасной экипаж — Георгия Добровольского, Владислава Волкова и Виктора Пацаева. Запуск космического корабля «Союз-11»

Фото: Александр Моклецов / РИА Новости

Фото: Александр Моклецов / РИА Новости Запуск космического корабля «Союз-11»

Фото: Александр Моклецов / РИА Новости 7 июня «Союз-11» стыковался с «Салютом-1». Экипаж устранил все технические неполадки на станции, в остальном их миссия, длившаяся 23 дня, прошла без серьезных эксцессов. 30 июня экипаж Добровольского должен был вернуться на Землю. Спусковой аппарат приземлился в Казахстане в районе около двух часов ночи. Но прибывшая на место посадки поисковая группа обнаружила всех троих космонавтов мертвыми. Они сидели в креслах, на лицах — потеки крови из носа и ушей, синие пятна. Расследование показало, что на высоте около 150 км самопроизвольно открылся вентиляционный клапан, посадочный аппарат разгерметизировался, давление стало резко падать. Космонавты успели понять, что произошло, и даже попытались перекрыть вентиль вручную. Но на это требовалось около минуты. У них же было всего 20 секунд до того, как они потеряли сознание.

Экипаж космического корабля «Союз-11» (справа налево): бортинженер Владислав Волков, инженер-исследователь Виктор Пацаев, командир корабля Георгий Добровольский

Фото: Александр Моклецов / РИА Новости

Фото: Александр Моклецов / РИА Новости Экипаж космического корабля «Союз-11» (справа налево): бортинженер Владислав Волков, инженер-исследователь Виктор Пацаев, командир корабля Георгий Добровольский

Фото: Александр Моклецов / РИА Новости

«Челленджер», 28 января 1986 года 40 лет назад очередной запуск шаттла «Челленджер», который должен был стать чуть ли не национальным праздником в США, в секунды обернулся трагедией. 1980-е считались золотой эрой США в космосе. NASA научилось запускать на орбиту многоразовые космические шаттлы — «Челленджер», «Колумбия», «Атлантис», «Дискавери». И не по одному-два в год, а по десятку. Но и этого руководству NASA и Рональду Рейгану казалось недостаточно: им хотелось во что бы то ни стало достичь следующей знаковой отметки — 20 запусков в год. Но несмотря на вереницу успешных полетов шаттлов, каждый следующий мог обернуться трагедией из-за уязвимости одной, казалось бы, незначительной детали в огромном космическом аппарате — уплотнительных колец твердотопливных ускорителей. Каждый ускоритель собирался на космодроме из семи стальных цилиндров. Их прикручивали друг к другу, а швы прокладывали уплотнительными кольцами из специального материала. Они должны были предотвращать утечку газа из ускорителей под высокими нагрузками. Вот только эти кольца заметно деформировались во время полетов. И на шаттлах «Колумбия», и на «Дискавери», и на «Челленджерах». И в NASA знали об этом, но посчитали, что эрозия — не тотальное разрушение, а значит, приостанавливать полеты ради поиска более надежного решения не стоит. До 28 января 1986 года проблема уплотнительных колец не приводила к катастрофам. На десятый запуск «Челленджера» на мыс Канаверал приехали сотни зрителей, а миллионы американцев следили за происходящим на космодроме по телевизору. Ведь на этот раз в экипаж входили не только профессиональные астронавты, но и обычная школьная учительница Криста Маколифф, успевшая стать не просто телезвездой, а олицетворением того, что каждый простой американец теперь может оказаться в космосе. Это стало возможным благодаря программе «Учитель в космосе», запущенной президентом Рейганом. Экипаж шаттла «Челленджер». Позади слева направо: Эллисон Онидзука, Криста Маколифф, Грег Джарвис и Джуди Резник. Спереди слева направо: Майкл Дж. Смит, Дик Скоби и Рон Макнейр

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images Экипаж шаттла «Челленджер». Позади слева направо: Эллисон Онидзука, Криста Маколифф, Грег Джарвис и Джуди Резник. Спереди слева направо: Майкл Дж. Смит, Дик Скоби и Рон Макнейр

Фото: Getty Images Заявки подали 11 тыс. человек со всех уголков страны, а имя Маколифф, как победительницы конкурса, в прямом эфире объявил тогдашний вице-президент США Джордж Буш. Запуск откладывали несколько раз из-за сложных погодных условий. Когда шаттл наконец оторвался от Земли, толпа ликовала. Но инженеры NASA с первых секунд знали — что-то пошло не так. Из одного из боковых ускорителей в первые же секунды полета повалил черный дым. Затем там же появился столб пламени. На этот раз кольцо не выдержало. На 73-й секунде полета прогремел взрыв. Шаттл разорвало на части на высоте около 14 км, но кабина с экипажем осталась цела. Даже не подозревая, что кабину и шаттл уже ничего не связывает, экипаж пытался взять управление кораблем под контроль и посадить его на воду. Конструкция шаттла не предусматривала катапультирование экипажа, а потому другого выхода у них и не было. Две с половиной минуты спустя последовал сильнейший удар от падения капсулы в океан на скорости около 330 км/ч. Все семь человек на борту погибли.

«Колумбия», 1 февраля 2003 года Шаттл «Колумбия» на стартовой площадке Космического центра Кеннеди (Флорида)

Фото: NASA / Getty Images

Фото: NASA / Getty Images Шаттл «Колумбия» на стартовой площадке Космического центра Кеннеди (Флорида)

В феврале 2003 года шаттл «Колумбия» возвращался из уже 28-го своего полета в космос. Казалось, все идет по плану, до посадки корабля на мысе Канаверал оставалось 16 минут. В 8:53 по местному времени шаттл начал просто разваливаться в воздухе. На борту были семь членов экипажа. В ходе расследования было установлено, что корабль начал разрушаться задолго до возвращения. Еще на этапе запуска от кислородного бака отвалился фрагмент теплоизоляции и повредил теплозащитный слой левого крыла челнока. И если перегрузки при выходе в открытый космос корабль еще выдержал, то на обратном пути крыло, оставшееся без теплоизоляции, стало разрушаться. Цельность шаттла была нарушена. На высоте 63 км «Колумбия» полностью развалилась. Весь экипаж погиб. 1 февраля 2003 года шаттл «Колумбия» возвращался на Землю. За 16 минут до предполагаемого приземления корабль развалился на части на высоте 63 км. Все семь членов экипажа погибли

Фото: John Li / Getty Images

Фото: John Li / Getty Images 1 февраля 2003 года шаттл «Колумбия» возвращался на Землю. За 16 минут до предполагаемого приземления корабль развалился на части на высоте 63 км. Все семь членов экипажа погибли

Фото: John Li / Getty Images Как и в случае со многими другими катастрофами космических аппаратов, вскоре выяснилось, что полеты «Колумбии» могли оборваться значительно раньше. Куски обшивки регулярно отрывались от внешнего кислородного бака, оставляя вмятины на корабле. И в NASA, разумеется, знали об этом. Но недооценили опасность. В одном из отчетов космического агентства так и было указано: «Дополнительно выявленный риск от ударов теплоизоляции не представляет угрозы для эксплуатации внешнего бака». 1 февраля 2003 года выяснилось, насколько трагично просчитались в агентстве.