На развитие школьных театров в Татарстане направят 5 млн рублей

В Татарстане в 2026 году из бюджета республики на оснащение 10 общеобразовательных организаций будет выделено 5 млн руб. в рамках федеральной инициативы «Школьный театр». Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов республики.

Средства направят на приобретение комплектов театрального оборудования, включая сценические костюмы, декорации, технические средства, а также репертуар и авторские сценарии, адаптированные для детей разных возрастов.

Анна Кайдалова