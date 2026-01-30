На развитие школьных театров в Татарстане направят 5 млн рублей
В Татарстане в 2026 году из бюджета республики на оснащение 10 общеобразовательных организаций будет выделено 5 млн руб. в рамках федеральной инициативы «Школьный театр». Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов республики.
Средства направят на приобретение комплектов театрального оборудования, включая сценические костюмы, декорации, технические средства, а также репертуар и авторские сценарии, адаптированные для детей разных возрастов.