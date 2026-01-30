Музей «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» вошел в рейтинг лучших в стране
Музей пермской нефти вошел в рейтинг топ-20 лучших по версии национальной премии «Корпоративный музей».
Рейтинг национальной премии «Корпоративный музей» составлен по итогам побед в профессиональных конкурсах за 2018–2025 годы. В отборе участвовало 240 музеев крупнейших компаний России.
Музей пермской нефти регулярно участвует в профессиональном конкурсе «Корпоративный музей». Так, в 2025 году нефтяники стали призерами сразу в двух номинациях за проект по переизданию и постановке спектакля по повести Льва Давыдычева «Бутылочка нефти». В 2024 году исследование об именных месторождениях ЛУКОЙЛа признано победителем в номинации «Музейное исследование». В 2021 году лучшими в стране признали виртуальные экскурсии и обновленную экспозицию музея.
Музей пермской нефти входит в число крупнейших корпоративных музеев Компании «ЛУКОЙЛ». Инновационный музейный проект объединил в интерактивном пространстве новейшие мультимедийные технологии и исторические реликвии. Ежегодно он принимает около 10 тыс. посетителей и является важным инструментом профориентационной работы.
