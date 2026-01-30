Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Доходы местных бюджетов Карелии за 2025 год выросли на 1,7 млрд рублей

Собственные доходы консолидированных бюджетов муниципальных образований Карелии по итогам 2025 года увеличились более чем на 1,7 млрд рублей — на 15% к предыдущему году. Об этом сообщили в пресс-службе правительства республики со ссылкой на оперативные данные регионального Минфина.

Крупнейшим источником поступлений стал налог на доходы физических лиц: он принес на 1,1 млрд рублей — на 15% больше, чем в 2024 году. Доходы от единого сельскохозяйственного налога год к году выросли на 25%, от имущественных налогов — на 21%. Поступления от сборов по патентной системе налогообложения увеличились в 1,7 раза, от взимания государственной пошлины — в 1,9 раза. Туристический налог пополнил местные бюджеты на 65,8 млн рублей, что на 22% больше, чем было заложено в плане.

С текущего года в республике введены новые меры для увеличения доходов муниципалитетов. Единые нормативы отчислений от налога по упрощенной системе налогообложения передали на местный уровень, что должно принести в местные бюджеты 380 млн рублей в год. Кроме того, теперь районы и округа получают 10% от уплаченных гражданами пени и штрафов — по прогнозу это увеличит поступления в 2026 году не менее, чем на 31 млн рублей. Объем стимулирующих трансфертов за прирост отдельных налоговых доходов увеличен в пять раз — до 50 млн рублей.

Артемий Чулков

