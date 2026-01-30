Провалившегося под лед ярославского лося передали в заповедный хутор

Провалившегося под лед в Ярославской области лося передали в заповедный хутор «Белый лось», который находится в Московской области, для лечения и реабилитации. Об этом сообщается в соцсетях автономной некоммерческой организации «Заповедный хутор „Белый лось“».

Лось пробудет в заповедном хуторе как минимум до 1 июня. После этого комиссионно будет принято решение о дальнейшей судьбе животного, рассказали в организации. В настоящее время лось находится в лечебном деннике с отоплением, официально открыт карантин.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что жители поселка Октябрь Некоузского округа спасли лося, провалившегося в пруд. После происшествия животное осталось лежать недалеко от жилых домов, так как не могло встать. Прибывшие на место специалисты осмотрели лося и зафиксировали его состояние как стабильное. Сначала было принято решение вернуть его в естественную среду обитания и дать время восстановиться под наблюдением специалистов. Жителей не устроил этот вариант, и они организовали перевозку животного в реабилитационный центр. Областное министерство, в свою очередь, подготовило необходимые документы.

Алла Чижова