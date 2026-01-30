МИД России пообещал ответить на действия Прибалтики в отношении своих посольств

Российская сторона вправе предпринять конкретные шаги в ответ на решение Литвы, Латвии и Эстонии о регламентировании работы своих посольств. Об этом заявил замглавы МИД РФ Дмитрий Любинский.

«В связи с этими враждебными мерами 30 декабря 2025 года предприняли демарш, вызвав в МИД России временных поверенных в делах Латвии, Литвы и Эстонии»,— уточнил дипломат в интервью «РИА Новости». Господин Любинский добавил, что о решении по посольствам стран Прибалтики российское ведомство объявит в ближайшие дни.

Речь идет о регламентировании административно-хозяйственной деятельности дипмиссий в Риге, Вильнюсе и Таллине, которое МИД России считает дискриминацией. РФ уже выразила протест, указав, что ограничения нарушают Венскую конвенцию 1961 года, усложняют работу дипмиссий и не предоставляют все возможности для их функционирования.