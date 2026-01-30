В Марий Эл суд признал местного жителя виновным в применении насилия и оскорблении представителя власти. Его приговорили к году лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, сообщает пресс-служба СУ СКР по Марий Эл.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жителя Марий Эл приговорили к году колонии за насилие в отношении полицейского

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Жителя Марий Эл приговорили к году колонии за насилие в отношении полицейского

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Установлено, что в октябре 2025 года в Козьмодемьянске местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в подъезде дома угрожал сотруднику полиции и применил к нему физическую силу.

Позже, находясь в медицинском учреждении, он публично оскорбил полицейского.

Его признали виновным по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия и угроза применения насилия в отношении представителя власти) и ст. 319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей).

Анна Кайдалова