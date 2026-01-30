За нейросети берутся профессионалы

Бизнес стал чаще нанимать ИИ-специалистов. За год число таких вакансий выросло вдвое, посчитали аналитики hh.ru. Сотрудники, которые разбираются в нейросетях, уже зарабатывают так же, как айтишники. Только вот эксперты сомневаются, что работодателям действительно нужен такой персонал. Тему продолжит Аэлита Курмукова.

Нейрокреатор, ИИ-фасилитатор, архитектор AI-решений — это лишь часть новых профессий, которые породил искусственный интеллект. Аналитики hh.ru насчитали топ-7 специальностей, востребованных сейчас у работодателей. Самые дорогие — ML-инженеры, они же специалисты по машинному обучению. Диапазон медианной зарплаты — от 180 тыс. руб. до 350 тыс. руб. AI-инженеры, которые внедряют все решения на базе ИИ под запросы компаний, стоят в среднем 220 тыс. руб. А есть еще те, кто занимается обучением нейросетей, в том числе давать корректные ответы на запросы пользователей. Их называют AI-тренерами, средний оклад в этом случае — 100 тыс. руб.

Чтобы не отстать от конкурентов, бизнес готов нанимать сразу несколько экспертов по ИИ, рассказала гендиректор коммуникационного агентства Soyka Екатерина Козырева: «Нейросети — это длинный тренд, что называется. Но, наверное, не всем это нужно. Работодатели должны понимать, какую именно задачу будет решать человек, который работает с искусственным интеллектом. Что касается штатного расписания, то все сильно зависит от отрасли. Например, в стартапе, грубо говоря, из 10 человек, которые в принципе занимаются продуктом, трое точно плотно работают именно с нейросетями. Спрос на таких специалистов выше в маркетинге и креативных индустриях. Снимать видеоролики и их озвучивать без большой потери качества быстрее и дешевле с помощью нейронки».

Для специалистов по нейросетям сейчас на рынке тысячи вакансий, в том числе в химической промышленности. Число предложений только для ML-инженеров за год выросло втрое. И за таким масштабным наймом стоит, в том числе экономия, подчеркнул IT-директор международного холдинга «Специальные системы и технологии» Валентин Каськов: «Зачастую сами бизнесы не обладают компетенцией по оценке собственной готовности к внедрению высоких технологий. Они этот вопрос решают через наем специалиста по ИИ для того, чтобы довольно быстро провести так называемое предпроектное обследование.

Нанимать команду консультантов гораздо дороже, чем принять такого сотрудника в штат. Вилка консалтинга — от 5 млн руб. до 25 млн руб., поэтому экономия вполне может достигать 40-50% на круг.

Бизнес принимает решение идти к этому пониманию через набор иногда затратных экспериментов, которые показывают реальную картину готовности бизнеса к внедрению современных высоких технологий».

Такой запрос быстро подхватил и рынок образовательных услуг: онлайн-курсы по нейросетям в зависимости от платформы стоят от 3 тыс. руб. до 50 тыс. руб. в месяц. Подобные проекты запустили и маркетинговые компании как для своих сотрудников, так и фрилансеров. Без ИИ якобы сейчас сложно строить карьеру, а IT-гиганты придумали сразу готовые решения — «нейросети для бизнеса». Искусственный интеллект теперь всюду, отметила основатель рекрутингового агентства NewHR Кира Кузьменко: «ИИ-шка прикручивается куда угодно. Дейтинг для собак. Зачем он там, почему? Потому что инвесторы дадут на это денег. Действительно хайп и востребованность есть. Думаю, что "пузырь" будет постепенно сдуваться, и компании станут формулировать и формировать более ясные роли, лучше понимая, кто им нужен. Кажется, что нас в ближайшие годы ждет перестройка лидеров в IT-индустрии просто потому, что действительно выживут те, кто сейчас быстрее и гибче встроят ИИ в свой бизнес».

По данным компании «Финэкспертиза», на искусственный интеллект одна российская компания сейчас тратит в среднем 6 млн руб. в год.

Аэлита Курмукова