В Астраханской области задержаны пятеро по делу о подделке документов для мигрантов

В Астраханской области задержаны двое россиян и трое граждан одной из стран Средней Азии по делу об организации незаконного пребывания иностранных граждан в РФ. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ по региону.

По информации силовиков, подозреваемые, осведомленные о правилах пребывания иностранцев в стране, создали преступную группу для содействия мигрантам в получении патентов. Они подыскивали людей, желающих работать в России, но не имеющих законных оснований для нахождения в стране.

После этого фигуранты выдавали им поддельные сертификаты о владении русским языком, знании истории России и основ законодательства РФ. Эти документы позволяли мигрантам легально находиться в Астраханской области. За услуги подозреваемые получали денежное вознаграждение.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 322.1 УК РФ, которая касается организации незаконного въезда в Россию иностранных граждан, совершенного группой лиц по предварительному сговору. Следственные и оперативные действия продолжаются.

Марина Окорокова