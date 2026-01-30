В Башкирии из-за непогоды ограничили движение на шести трассах

Сегодня из-за непогоды с 12.30 в Башкирии ввели ограничение движения для грузового и пассажирского транспорта на шести дорогах: Уфа – Бирск – Янаул в Бураевском, Калтасинском, Янаульском районах, Нефтекамск – Янаул в Краснокамском и Янаульском, Дюртюли – Нефтекамск в Краснокамском и Калтасинском, Бураево – Старобалтачево – Куеда и Старобалтачево – Куеда в Бураевском, Балтачевском и Татышлинском, Янаул – Верхние Татышлы в Янаульском и Татышлинском, а также Дюртюли – Бураево в Бураевском районе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Об открытии движения проинформируют дополнительно, сообщили в минтрансе республики.

Как сообщал «Ъ-Уфа», с 9:15 остановили движение для грузовых транспортных средств и пассажирского транспорта на 53-километровом участке автомобильной дороги Красный холм – Нефтекамск.

Майя Иванова