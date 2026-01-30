Нижегородский подросток-дроппер сам сдался в полицию

В Урене (Нижегородская область) местный 17-летний школьник сам пришел в полицию и признался в дропперстве. Об этом сообщили в региональном ГУВД.

В явке с повинной подросток сообщил, что нашел в интернете предложение о подработке. Он начал переписываться с предполагаемым работодателем, сообщил ему свои персональные данные и получил рабочие инструкции.

После этого на банковский счет нижегородца поступили деньги, которые подросток перевел на указанные ему реквизиты. За это школьник получил от работодателя 2,4 тыс. руб., которые потратил на личные нужды.

На следующий день банковская карта подростка была заблокирована из-за большого количества осуществленных на нее переводов, а работодатель перестал выходить на связь.

Полиция возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). Подросток находится под подпиской о невыезде.

Андрей Репин