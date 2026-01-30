В Ярославле выставили на продажу флигель бывшего имения купца Мельникова

Мэрия Ярославля выставила на продажу объект культурного наследия «Флигель бывшего имения ярославского купца А.И. Мельникова» второй половины XIX в. Извещение о проведении аукциона размещено на сайте городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Флигель бывшего имения ярославского купца А.И. Мельникова

Фото: мэрия Ярославля Флигель бывшего имения ярославского купца А.И. Мельникова

Фото: мэрия Ярославля

Историческое здание находится на Московском проспекте, 12б и является нежилым. Его общая площадь составляет 418 кв. м. Вместе с объектом продается земельный участок площадью 659 кв. м с разрешенным использованием — деловое управление. Имущество реализуется за 17,7 млн руб. Торги назначены на 20 марта 2026 года.

Как указывается в извещении, объект уже пытались продать в 2024 году, но торги признали несостоявшимися из-за отсутствия заявок.

Алла Чижова