В нижегородское СИЗО пытались передать партию фиников с наркотиками внутри
Сотрудники нижегородского СИЗО обнаружили партию наркотиков, которую злоумышленники пытались передать одному из подследственных. По данным регионального управления ФСИН РФ, запрещенные вещества были спрятаны в финиках.
Злоумышленник вынул из девяти фиников косточки и положил вместо них упаковки с наркотиками бурого цвета. После этого финики с наркотиками он смешал с обычными и отправил продуктово-вещевую передачу на имя подследственного, который находится в СИЗО.
После того, как наркотики были обнаружены сотрудниками ФСИН, оперативно-следственная группа зафиксировала факт совершения преступления.