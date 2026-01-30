В нижегородское СИЗО пытались передать партию фиников с наркотиками внутри

Сотрудники нижегородского СИЗО обнаружили партию наркотиков, которую злоумышленники пытались передать одному из подследственных. По данным регионального управления ФСИН РФ, запрещенные вещества были спрятаны в финиках.

Злоумышленник вынул из девяти фиников косточки и положил вместо них упаковки с наркотиками бурого цвета. После этого финики с наркотиками он смешал с обычными и отправил продуктово-вещевую передачу на имя подследственного, который находится в СИЗО.

После того, как наркотики были обнаружены сотрудниками ФСИН, оперативно-следственная группа зафиксировала факт совершения преступления.

Андрей Репин