В Челябинской области усложнили перевод сельхозземель в другие категории

С 1 марта 2026 года в Челябинской области изменится процедура перевода сельскохозяйственных земель в другие категории. Поправки приняли депутаты законодательного собрания региона на январском заседании, сообщает пресс-служба представительного органа.

Теперь механизм перевода сельхозземель в иные категории будет проходить по следующей схеме: сначала заявитель подает ходатайство в министерство имущества Челябинской области, после чего его рассматривает губернатор. При одобрении главы региона документы направляют в законодательное собрание, которое принимает соответствующий законопроект. Затем акт о переводе земель должно подписать министерство имущества области. Также потребуется обязательное заключение от Министерства сельского хозяйства России.

«Основная цель закона — сохранить плодородные почвы и защитить сельхозугодья от выбытия из оборота. Это важно для обеспечения продовольственной безопасности региона и страны в целом»,— прокомментировали в региональном заксобрании.

Ольга Воробьева