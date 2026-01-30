Ингеборгу Дапкунайте исключили из Союза кинематографистов России

Союз кинематографистов России исключил актрису Ингеборгу Дапкунайте, а также продюсера и медиаменеджера Александра Роднянского (объявлен в РФ иноагентом). Решение приняли по итогам прошедшего в январе съезда, сообщает «Интерфакс». Формальным основанием стала неуплата членских взносов.

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Также из состава Союза исключили актеров Алексея Горбунова и Елену Кучеренко, документалиста Аркадия Когана, режиссера Ульяну Шилкину и продюсера Анастасию Павлович.

Осенью 2024 года Басманный суд Москвы заочно приговорил Александра Роднянского к 8,5 года колонии по делу о фейках об армии. Ингеборга Дапкунайте покинула Россию в 2022 году и в последующих интервью заявляла, что возвращаться не намерена.